Duro intervento del leader della Lega, Matteo Salvini, nell’aula del Senato. Salvini ha attaccato con veemenza il premier Conte e l’intera maggioranza per la gestione dell’emergenza Covid e per le restrizioni imposta dal Dpcm. A un certo punto, per protesta, si è anche tolto la mascherina, finché il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli non gli ha imposti di rimettersela. «Io mi metto la mascherina – ha concluso Salvini rivolgendosi alla maggioranza – e voi dovreste indossare una maschera per la vergogna».