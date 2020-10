Momenti di tensione in piazza Castello, nel centro di Torino, dove ieri si sono radunati i partecipanti, alcune centinaia, a una delle due manifestazioni convocate questa sera nel capoluogo piemontese per protesta contro le norme anti Covid. Un paio di fumogeni sono stati lanciati contro il cordone dei carabinieri schierato davanti al Palazzo della Regione Piemonte. Il gesto era stato preceduto dal breve comizio improvvisato da un partecipante. In seguito alcune bande hanno assaltato i negozi del centro: preso di mira, in questo video, il negozio Gucci. Hanno infranto le vetrine saccheggiando il negozio.

Due grossi petardi sono stati poi scagliati contro il cordone della polizia davanti a Palazzo Madama. La polizia ha risposto con una azione di alleggerimento che ha disperso la folla.