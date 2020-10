Il ministro della Salute Roberto Speranza ha convocato per il pomeriggio il Comitato tecnico scientifico.

La riunione è cominciata alle 15.30, con gli esperti che dovrebbero analizzare le possibili nuove misure per frenare la crescita dei contagi.

Secondo indiscrezioni trapelate a riunione ancora in corso, si andrebbe verso il varo di nuovi divieti per limitare i rischi di contagio: la chiusura delle palestre e delle piscine, nonché orari serali ridotti per bar e ristoranti.