Sono 4.619 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Italia, un calo rispetto ai i 5.456) di ieri, ma a fronte di un calo significativo dei tamponi eseguiti: 85.442 rispetto ai 104.658 di ieri e i 133.084 eseguiti nella giornata di venerdì. Le persone decedute oggi sono 39, ieri ne erano state registrate 26. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza sale a 36.205. .

Fra le vittime anche il padre di Francesco Totti, Enzo, che era ricoverato da alcuni giorni allo Spallanzani di Roma per covid-19.

Noto e amatissimo anche fra i tifosi, Enzo Totti aveva avuto un ruolo fondamentale nell'accompagnare il piccolo Francesco che muoveva i primi passi nel mondo del calcio. E poi è sempre stato accanto e vicino al figlio diventato un campione.

Impiegato di banca in pensione, Enzo Totti viveva ancora a Casal Palocco con la moglie Fiorella.

«Non abbiamo certamente la situazione di marzo e neanche quella di aprile, ma abbiamo una situazione che si fa via via allarmante, è inutile nasconderlo. È molto evidente che siamo di fronte a un divenire di un fenomeno che sta diventando pesante», ha detto il direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, intervenendo su Sky Tg 24 alla trasmissione Timeline.

«L’ultima settimana già è stata abbastanza indicativa di qualcosa che non va come vorremmo che vada e questi ultimi giorni ancor di più sono in quella direzione», ha aggiunto.

Parlando della situazione dei contagi in Lombardia, Galli ha osservato: «Credo che andrà gradualmente in crescita. Mi auguro non cresca in maniera rapida e subitanea. Andrà fatalmente a crescere e questo lo deduco anche dalle caratteristiche dai pazienti che ricoveriamo, alcuni dei quali temo che dovranno essere passati dai reparti di malattie infettive a quelli di rianimazione». «Credo che in questo momento Milano sia già abbastanza sotto pressione anche rispetto alle aree che invece erano state più pesantemente colpite all’inizio», ha proseguito.