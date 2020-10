Ai 90 all’ora, di notte, con un monopattino su una strada dove peraltro il limite di velocità, in alcuni tratti, è inferiore ai 30 km/h. Una follia, che un automobilista ha filmato su una strada nei pressi di Bussolengo, in provincia di Verona. Il video è stato postato dall’ex calciatore di Inter, Milan, Torino e Juventus Aldo Serena. A testimoniare la velocità del monopattino, le riprese del tachimetro dell’auto che segue. Senza contare che la persona a bordo del monopattino era pure senza casco.

Proprio nei giorni scorsi a Trento è stata comminata una maximulta per uno skate con motore elettrico. L’utilizzo di mezzi “alternativi”, d’altra parte, si sta diffondendo, e anche per questo proprio ieri la polizia locale di Trento ha chiarito le regole in vigore per questo tipo di mezzi.