Aurelio Visalli e due suoi compagni della Guardia Costiera si sono tolti la divisa e si tuffano in acqua, tra onde fortissime, per salvare un ragazzo in balia dei marosi: in tre hanno solo un salvagente. Spunta un video della tragedia di Milazzo, che ha visto il sottufficiale della Capitaneria annegare nel tentativo di salvataggio del ragazzo. Sono le ultime immagini prima che il mare inghiotta Visalli, che si era spinto a nuovo verso il ragazzo in difficoltà, nella spiaggia di Ponente di Milazzo. Intanto, la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ha disposto l'autopsia sul corpo del sottufficiale. Gli inquirenti proseguono le indagini sulle modalità con cui è stato ricercato dell'uomo in mare dopo le dichiarazioni anche del cognato che ha denunciato ritardi e mezzi inadeguati per le ricerche. I funerali inizialmente previsti per domani a Milazzo potrebbero slittare di qualche giorno.