Ha usato l’arma dell’ironia («Anche i cinghiali hanno diritto al voto, no?», ma la critica ai 4 anni di amministrazione Raggi, a Roma, è feroce. E pazienza se Pd e 5Stelle, sono alleati di governo. Giorgio Carra, consigliere Pd del Primo Municipio di Roma, ha postato sul suo account Twitter un breve video nei pressi di un seggio elettroale, aperto per il referendum. Sulla strada hanno fatto capolino, molto incuriositi e per nulla spaventati, tre cinghiali, che si sono avvicinati al trotto incuranti delle persone presenti. Così scrive Carra: «Questo accade nella #Roma amministrata da Virginia #Raggi. D’altronde anche i cinghiali hanno diritto al voto, no? Pensate cosa avrebbe detto l’attuale Sindaco se il Sindaco fosse (e magari!) stato un altro...».