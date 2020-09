Il Tar della Sardegna, dopo il ricorso presentato dal governo nelle scorse ore, ha sospeso l’ordinanza numero 43 del presidente della giunta regionale della Sardegna, Christian Solinas, che introduceva l’obbligo di test Covid per chi arrivava negli aeroporti e nei porti dell’Isola. I giudici amministrativi hanno accolto la domanda cautelare di sospensiva presentata dal governo.

L’udienza si svolgerà il prossimo 7 ottobre.

Secondo il Tar sono fondate le ragioni del governo che ha impugnato le parti dell’ordinanza con cui si imponevano, di fatto, limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale, limitazioni possibili solo con un Dpcm non con ordinanze regionali. Furioso il governatore Solinas, che durante una conferenza stampa convocata dopo l’udienza ha detto che «le sentenze si rispettano. Ma questa vicenda conferma che in questo Paese si usano due pesi e due misure».

«Ad alcune Regioni guarda caso dello stesso colore politico - ha aggiunto Solinas -, tutto viene consentito. Alle altre no. Se c’è una Regione che ha sempre proposto modelli di azione in maniera collaborativa, siamo noi. L’ordinanza 43 è un punto di equilibrio tra tutela della salute e libertà costituzionali. Non introduce nuovi casi di limitazione alla circolazione dei cittadini, semplicemente dice: aumentiamo lo screening».



Sono 51 i nuovi contagi al Covid19 registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore. Salgono così a 3.042 i casi di positività complessivamente accertati sull'isola dall’inizio dell’emergenza. Dei 51 nuovi casi, 44 sono stati rilevati attraverso attività di screening e sette da sospetto diagnostico. Resta invariato, invece, il numero delle vittime, 140.

In totale sono stati eseguiti 164.785 tamponi, con un incremento di 1.949 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono 84 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (quattro in meno rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti (17) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.413.

Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.381 (+17) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 3.042 casi positivi complessivamente accertati, 495 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 298 (+1) nel Sud Sardegna, 187 (+11) a Oristano, 281 (+12) a Nuoro, 1.781 (+21) a Sassari.