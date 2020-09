Avrebbe pestato un 53enne con calci e pugni rincorrendolo in strada fino a farlo cadere, battere la testa e provocandone la morte. Il pregiudicato 26enne Carlo Tisti, di Bari, è stato arrestato dalla Squadra Mobile per l'omicidio preterintenzionale del 53enne Onofrio Coppolecchia.

Il pestaggio risale al 22 agosto scorso e Capolecchia è deceduto in ospedale il 25 agosto.

All'origine dell'aggressione potrebbe esserci un litigio per motivi personali oppure, sospettano gli investigatori che stanno approfondendo il contesto criminale nel quale è maturato il litigio, un piccolo debito di droga. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dalla gip del Tribunale di Bari Luigia Lambriola.

Le indagini sono coordinata dalla pm Savina Toscani.