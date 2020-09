Ha riaperto nella notte il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, chiuso nel tardo pomeriggio di ieri per il numero di pazienti, giunti per altre patologie, poi risultati positivi al est rapido covid-19.

A seguito delle operazioni di sanificazione, il pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera è stato regolarmente riaperto.

«Al fine di evitare di generare allarmismi - si legge in una nota dei vertici del Cardarelli - si precisa che le operazioni di sanificazione delle aree del pronto soccorso non sono state dettate da un elevato numero di pazienti risultati positivi al Covid-19, ma dall’esigenza di garantire la massima sicurezza dei degenti e degli operatori sanitari a causa del passaggio, come in questo caso, di un paziente risultato successivamente positivo negli ambienti del pronto soccorso».

Fin dall’inizio della pandemia, «la linea del management dell’Azienda ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli è stata quella di porre in essere protocolli di massima prudenza, necessari a prevenire e contrastare eventuali occasioni di contagio».