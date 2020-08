È stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del porto di Ponza la terribile esplosione che mercoledì scorso ha devastato una imbarcazione privata ormeggiata per fare il pieno di carburante. Poco prima delle 14 di mercoledì scorso, 26 agosto, la barca ha preso fuoco e c’è stata una forte esplosione: l’onda d’urto ha letteralmente fatto volare in acqua una donna che era a bordo e che per fortuna se l’è cavata con un forte spavento. Il marito e la figlia si sono a loro volta tuffati in acqua prima di venire toccati dalle fiamme.