Lieve calo dei contagi da coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri) nelle ultime 24 ore.



Una sola vittima, invece, dopo le 9 di ieri.



Nuovo record dei tamponi che sfiorano quota 100 mila (sono 99.108), secondo i dati del ministero della Salute.



Anche oggi nessuna regione fa registrare zero nuovi casi nelle ultime 24 ore. In testa per positivi trovati di nuovo la Lombardia con 289, seguita dalla Campania con 188, dal Lazio con 171, a 151 il Veneto, Emilia Romagna a 149. La Toscana ne fa registrare 92, il Piemonte 90, la Sardegna 70, la Puglia 65.



I casi totali di coronavirus in Italia ammontano ora a 266.853, le vittime a 35.473.



Le persone attualmente positive sono 23.156, con un incremento di 121 in 24 ore. I guariti sono 208.224, ben 1.322 in più.



I pazienti in terapia intensiva salgono di 5 unità fino a 79, il secondo giorno consecutivo di aumento dopo l’incremento di 7 di ieri. I ricoverati con sintomi calano invece di 10 unità (1.168), aumentano di 126 i pazienti in isolamento domiciliare (21.909 il totale).