Ricordate l’ineffabile senatore Antonio Razzi? Abruzzese, eletto in parlamento nel 2006 con l’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, poi passato, con l’appoggio al governo Berlusconi, al Popolo delle Libertà e quindi a Forza Italia, e infine conduttore del programma “Razzi vostri”? Famoso per le sue gaffe e per i suoi strafalcioni con l’italiano, ne ha fatta un’altra delle sue. Ha postato su Instagram un video in cui vorrebbe indossare i panni del gladiatore del famoso film con Russell Crowe (e qualcuno lo ha già ribattezzato “Razzel Crowe”): pentola in testa e guanti da lavoro alle mani, con uno sgangherato “doppiaggio” imita alcune scene del film. L’esito, lo lasciamo giudicare a voi…