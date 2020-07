Una bambina di nove anni è morta investita da un’auto pirata; il conducente ha fatto perdere le sue tracce. È accaduto nella tarda serata di ieri a Bagnolo Mella, nel Bresciano.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, di origini straniere, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con alcune persone, tra cui la madre, che è rimasta ferita. Illesi invece il padre e altri due figli.

Le forze dell’ordine starebbe cercando un suv grigio.

«Abbiamo visto l’auto, ma non si è fermata. La mia bambina non me la ridarà più nessuno. Devono trovare chi è stato». Sono le parole del padre della bambina di nove anni.