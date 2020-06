«Noi siamo circa 60.000.000, gli orsi in Trentino circa 80, gli abbiamo invaso ogni spazio, depredato, cementificato, disboscato, sversato, bruciato, e ora ne abbattete uno con prole perché sostenete sia pericoloso ? Lui pericoloso?! Siete degli incapaci e dovete vergognarvi». Lo scrive Alessandro Gassmann su Twitter in riferimento all’ordinanza di abbattimento dell’orso che ha colpito due persone sul monte Peller.

In un altro tweet Gassmann scrive: «Poi se tutti mandate un Twitt al coso,al Presidente della provincia di Trento che ha firmato l’abbattimento, dicendogli cosa pensate di tutto questo, secondo me un po’ lo ridimensionate. Dicono che si chiami Fugatti, il partito potete immaginarlo».

E ancora: «Che poi coso... Fugatti, che vuole abbattere un orso in Trentino, mi va ad assomigliare ad uno dei miei attori più amati -John Belushi... solo che uno era un genio l’altro, lascio a voi la descrizione più appropriata. #salviamogliorsi».

A Gassmann ha risposto, fra gli altri, il ministro dell'ambiente, Sergio Costa, assicurandogli che farà tutto il possibile per scongiurare l'abbattimento dell'orso.