Via libera agli sport di contatto e alle processioni, nessun limite di capienza sui mezzi di trasporto, riapertura di ippodromi e saune. Sono i contenuti della nuova ordinanza che il presidente del Veneto Luca Zaia firmerà nelle prossime ore e che sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi fino al 10 luglio, data in cui è atteso un nuovo dpcm da Roma.

Per gli sport di squadra e di contatto in generale, a livello amatoriale o di società sportive dilettantistiche, calcio, volley, basket eccetera, via libera con igienizzazione frequente delle mani e controllo personale della temperatura.

"Stiamo controllando se servono aggiustamenti - dice Zaia - E' una delle ordinanze più toste che abbiamo firmato e le linee guida sono state approvate dal Dipartimento prevenzione".

Sui trasporti il presidente veneto ha spiegato: “Ridiamo a tutto quello che è trasporto pubblico la capienza da omologazione mascherina e igienizzazione. Annullate le distanza di sicurezza”.

Ieri era stata la Regione Puglia ad aprire agli sport di squadra.

In Trentino era stata annunciata la data del 28 giugno, ma quando si prevedeva un via libera nazionale dal 25, che non c'è stato a causa di divergenze nel governo. Per ora, dunque, piazza Dante non ha ufficializzato nulla.

In Alto Adige se n'era parlato nei giorni scorsi ma al momento non sono arrivate conferme.