Omicidio nella notte a Esine, in Vallecamonica, in provincia di Brescia. Un 59enne è stato ucciso a colpi di roncola al termine di un litigio. I carabinieri hanno fermato il convivente della vittima e proprietario dell’abitazione dove è avvenuto l’omicidio.

La vittima era stata allontanata dalla famiglia per maltrattamenti sulla moglie e si trovava agli arresti domiciliari a casa dell’amico ora accusato di omicidio.

Il presunto responsabile è stato fermato dai carabinieri che indagano sul delitto avvenuto in un contesto di degrado.

Il 59enne ucciso si chiama Vincenzo Arrigo. I carabinieri hanno fermato questa notte alle 4 con l’accusa di omicidio volontario Bettino Puritani, 53 anni anni, che sarà interrogato nel pomeriggio dal sostituto procuratore Paolo Savio, titolare dell’inchiesta.

Vincenzo Arrigo aveva testimoniato nell’ultimo processo per la Strage di piazza Loggia. Arrigo era stato in cella con Maurizio Tramonte, condannato all’ergastolo, e aveva rivelato che Tramonte in cella gli avesse mostrato una fotografia in bianco e nero spiegando che era presente in piazza il 28 maggio 1974 giorno dell’attentato.