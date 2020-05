Terribile dramma ieri sera in provincia di Bergamo: un bambino di 10 anni è morto dopo essere rimasto incastrato in un cassonetto per la raccolta di indumenti usati, probabilmente dopo che si era arrampicato per raccogliere degli abiti.

E' accaduto a Boltiere, nella Bassa bergamasca: una passante ha notato che il corpo del piccolo era rimasto schiacciato nell'ingranaggio di chiusura del cassonetto e ha dato l'allarme.

Purtroppo all'arrivo delle ambulanze, il bimbo non era cosciente, le sue condizioni sono subito parse gravissime e i sanitari hanno cercato di rianimarlo. Sul posto sono arrivate due ambulanze e i Vigili del fuoco di Dalmine che hanno smontato il cassonetto per liberarlo.

Trasportato d’urgenza in ospedale, il bambino è spirato poco dopo il suo arrivo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Sulla dinamica di quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Treviglio.