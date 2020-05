Il provocatorio Vittorio Sgarbi, presidente del Mart e parlamentare, non si lascia scappare l'occasione di entrare a gamba tesa nelle polemiche che stanno accompagnando la liberazione della cooperante Silvia Romano.

E ieri su Facebook il critico d'arte se ne è uscito con una frase shock subito ripresa con grande evidenza dai giornali di destra: "Se mafia e terrorismo sono analoghi, e rappresentano la guerra allo Stato, e se Silvia Romano è radicalmente convertita all’Islam, va arrestata (in Italia è comunque agli arresti domiciliari) per concorso esterno in associazione terroristica. O si pente o è complice dei terroristi".

