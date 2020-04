La Chiesa italiana auspicava riaperture, dal 4 maggio, in materia di celebrazione delle messe con i fedeli e di funerali in chiesa, per le quali negli ultimi tempi aveva alquanto premuto sul governo. Ma al momento incassa solo una deroga per i funerali, ai quali tuttavia, nella «Fase 2», potrebbe essere ammesso solo un numero ridotto di persone. Per quanto riguarda le messe, invece, anche dopo il 4 maggio il governo va verso il prolungamento delle restrizioni.

I vescovi italiani, in ogni caso, riconoscono che nulla potrà essere «come prima» e che continueranno a servire «sacrifici». E non si parla solo della disponibilità all’adozione di accorgimenti anti-contagio, dal rispetto delle distanze e del numero chiuso nei luoghi di culto alle modalità di distribuzione della Comunione.

«Ci aspettiamo una ripartenza anche ecclesiale, mi viene da dire. Ma non immaginiamoci che tutto torni immediatamente come prima. Saremo costretti a ulteriori sacrifici: sacrifici nella liturgia, nell’evangelizzazione, nella testimonianza della carità», ha detto ad Avvenire mons. Mario Meini, vescovo di Fiesole e vice presidente della Cei per l’Italia centrale.

«La fase 2 sarà lunga - ha rilevato - e richiederà un grande senso di responsabilità». La Chiesa italiana ha auspicato il varo di «indicazioni precise», per «capire come comportarci».

«Dobbiamo auspicare il meglio ma faremo di necessità virtù - ha assicurato Meini -. Mi auguro che le Messe si possano “riaprire un pò di più”, se mi è consentita questa espressione: ossia, che si torni a celebrare alla presenza della nostra gente.

Tuttavia è chiaro che non ci sarà permesso di avere le chiese affollate. Occorrerà rispettare con prudenza, fermezza, saggezza e attenzione le disposizioni di sicurezza e le regole che ci saranno».

Poi «spero riprendano progressivamente nelle parrocchie le iniziative pastorali per tornare a guardarci negli occhi. Anche nel nuovo frangente saremo chiamati ad aiutarci da buoni fratelli gli uni con gli altri». Per quanto riguarda i funerali con le famiglie, mons. Meini considera una priorità celebrarli di nuovo.

«Lo ha anche evidenziato con avvedutezza il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nell’intervista ad Avvenire - ha osservato -. Ritengo che siano importanti le esequie in chiesa. Dobbiamo cercare il prima possibile di tornare a pregare insieme anche per i defunti. La scelta di limitarsi alle benedizioni al cimitero è stata fonte di sofferenza. Come sacerdoti abbiamo cercato di rimediare facendoci vicini ai familiari e ai parenti, ma non può bastare». «I sacramenti fanno la Chiesa - ha insistito il vice presidente Cei -. L’Eucaristia è la fonte e il culmine. Ma non possiamo dimenticare il sacramento della Riconciliazione, il Battesimo, la Cresima, il Matrimonio che in queste settimane non abbiamo potuto vivere. Ecco perché occorre andare oltre».

E a sostegno di quanto sollecitato dalla Chiesa, un appello al governo di 26 senatrici e senatori di diversi gruppi - prima firmataria Paola Binetti (Udc) - è stato diffuso sempre tramite il quotidiano dei vescovi, parlando dell’«enorme sacrificio che ha rappresentato anche per noi la rinuncia alla santa Messa, ai sacramenti e ad alcune funzioni religiose essenziali come i funerali, da tempo immemorabile l’ultimo gesto di affetto umano verso chi se n’è andato». In vista della Fase 2, continua l’appello, «vogliamo stimolare e incoraggiare il Governo a fare di più, soprattutto desideriamo far capire che la partecipazione alla santa Messa non può essere assimilata a qualsiasi altro incontro tra persone mosse da obiettivi e da interessi diversi, per quanto nobili e condivisibili».