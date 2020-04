Una donna di 37 anni ha raccontato alla polizia di aver trovato la madre morta in casa in avanzato stato di decomposizione, di aver fatto a pezzi il cadavere e di aver messo i resti in dei sacchi lasciati nel bagno.

La donna, Giulia Stanganini, si è presentata in questura a Genova.

Il fatto sarebbe accaduto tre giorni fa in un appartamento di via Bertuccioni a Marassi.

Secondo Stanganini, la madre, Loredana Stupazzini, 63 anni, si sarebbe suicidata impiccandosi. Nell’appartamento hanno compiuto un sopralluogo gli agenti delle volanti e gli uomini della squadra mobile. La polizia sta verificando la veridicità del racconto o se possa essersi trattato di un omicidio. La figlia dovrà anche spiegare perché ha fatto a pezzi il corpo della madre.

I vicini, sentiti in queste ore dagli investigatori della squadra mobile, hanno raccontato che quando la ragazza andava a trovare la madre le due urlavano spesso.

Giulia Stanganini, secondo quanto è stato possibile ricostruire, viveva a casa della mamma, una bidella in pensione, da alcuni giorni, e sarebbe rimasta nell’appartamento con il cadavere della donna.