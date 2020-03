Il Veneto supera quota 5.000 contagiati da Coronavirus, con 5.122 casi, 313 in più dal pomeriggio di ieri. Diminuiscono però i pazienti in terapia intensiva, 255, due in meno di ieri, mentre i morti salgono a 169 (+5). I dati sono stati diffusi dalla Regione.

I soggetti in isolamento domiciliare - cifra che raggruppa i positivi e coloro che sono stati individuati a loro contatto - sono 14.268. I ricoverati sono 1.113 (+29), quelli in terapia intensiva 255 (-2), i dimessi 309.