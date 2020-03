Vedersi costretti a passare la gran parte del tempo a casa è faticoso per tutti, ma per bambini e adolescenti questa esperienza può diventare particolarmente pesante. L'associazione Psicologi per i popoli, che è già in campo con il supporto telefonico (0461495244), ha elaborato due vademecum rivolti a chi convive con i bimbi e ai ragazzi. L'iniziativa, in collaborazione con l'Ordine degli psicologi e la Protezione civile, si propone dunque di offrire un aiuto a rendere meno dure queste giornate di semireclusione.

Nel caso dell'infanzia, gli psicologi premettono un'avvertenza: attenzione alla sensibilità dei piccoli, a non trasmettere loro le nostre ansie e a trasferire, piuttosto, dosi aggiuntive di rassicurazioni. «I bambini si fanno un'idea del mondo e di quello che accade intorno a loro guardando come i genitori e gli adulti di riferimento affrontano gli eventi, anche quelli più stressanti. Se siete molto in ansia, condividete le vostre emozioni e i vostri pensieri con gli adulti in momenti in cui non sono presenti i bambini».

A loro va spiegato con semplicità il momento difficile, evitando di sovraesporli all'impatto del flusso continuo di notizie sull'epidemia. «Potete anche raccontare ai vostri bambini esperienze personali in cui avete affrontato con successo delle difficoltà. Infondere speranza nei più piccoli è uno dei compiti degli adulti. I bambini hanno bisogno di sentirsi al sicuro. Potete certamente rassicurarli con le parole ma anche con "azioni" parlanti: lavarsi le mani cantando una canzoncina; fare un disegno e mandarlo ad un amico attraverso whatsapp o email, fare un disegno da appendere in casa o sul poggiolo come segnale di speranza eccetera», si legge nel vademecum (reperibile negli spazi Facebook e Instagram dell'associazione).

La creatività, insomma, è fondamentale per dare ritmo alle giornate domestiche con i bambini: «Potete inventare assieme rituali, canzoncine, filastrocche che con un pizzico di magia, li aiutino ad affrontare le paure legate al contagio e all'isolamento». Ma è importante anche stabilire un calendario, la routine rassicura i bimbi: «Potete organizzare le loro giornate con momenti dedicati ai compiti, altri al gioco, altri a vedere la tv o altro. Cogliete l'occasione di coinvolgerli maggiormente nelle attività domestiche, date loro piccole responsabilità nella gestione della casa. Lasciateli anche annoiare: dalla noia possono nascere momenti creativi e di autonomia molto gratificanti. Approfittate per tirare fuori i vecchi giochi da tavolo da condividere in famiglia».

Quanto ai ragazzi, il vademecum si rivolge direttamente a loro, sottolineando che si possono gestire le emozioni forti (rabbia, tristezza...). Innanzitutto, serve un piano strategico per la giornata: prevedere che cosa si farà, dallo studio al gioco, da un film a un libro, ai preziosissimi contatti virtuali con gli amici. Va ricordato che anche i genitori possono essere nervosi, quindi evitiamo «richieste impossibili» e se il clima si fa teso prendiamoci una pausa e cambiamo stanza. Sul fronte dello studio l'esortazione è anche a mettersi alla prova insistendo con ricerche online e altri approfondimenti, quando qualcosa ci sfugge. Quanto all'amore, i fidanzati possono comunicare, raccontarsi, rafforzare la relazione, grazie a telefono, Skype, Whatsapp: «Tante coppie che vivono in città diverse già lo fanno. Si può sopravvivere». Infine, un invito che vale per tutti, adolescenti e non: evitate un'overdose di news sul virus, perché può generare inutilmente ansia.