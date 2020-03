Intervento a tarda sera di Giuseppe Conte che, su Facebook annuncia, la chiusura di tutte le attività produttive non strategiche. "Al di fuori delle attività ritenute essenziali consentiremo solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale", aggiunge. Quelle messe in atto sono "misure severe, ne sono consapevole, ma non abbiamo alternative. In questo momento dobbiamo resistere, perché solo così riusciamo a tutelare noi stessi" dice il premier. Sono misure "che richiederanno tempo per far vedere i loro effetti", aggiunge. "E' la crisi più difficile che il paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. la morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova". Lo dice il premier Giuseppe Conte in diretta Facebook.

"Rallentiamo il motore produttivo del paese ma non lo fermiamo. Non è una decisione facile, ma si rende necessaria oggi per poter contenere quanto più possibile la diffusione dell'epidemia". Le nuove misure restrittive annunciate dal premier Giuseppe Conte sono valide, a quanto si apprende, fino al 3 aprile. "Abbiamo deciso di chiudere in tutta Italia ogni attività produttiva che non sia cruciale, indispensabile, a garantirci beni e servizi essenziali". "Continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi e finanziari. Aperti pure i negozi di alimentari, le edicole e le farmacie".

"Mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte come una catena a protezione del bene più importante, la vita. Se dovesse cedere un solo anello questa catena saremmo esposti a pericoli più grandi, per tutti. Quelle rinunce che oggi ci sembrano un passo indietro domani ci consentiranno di prendere la rincorsa".

"In merito alla notizia della positività al Covid 19 di un uomo della scorta del Presidente del Consiglio, si precisa che nelle ultime settimane non c'è stato alcun contatto diretto con lo stesso Presidente, non avendo mai viaggiato neppure sulla stessa auto. Anche i contatti con gli altri uomini della scorta non destano preoccupazione, in quanto sono sempre state rispettate le distanze sociali di sicurezza e tutte le precauzioni. Il Presidente Conte nei giorni scorsi, ha effettuato un tampone che ha dato esito negativo". Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi.

Alcune delle attività considerate essenziali.

Coltivazioni Agricole E Produzione Di Prodotti Animali, Caccia E Servizi Connessi

Pesca E Acquacoltura

Industrie Alimentari

Industria Delle Bevande

Fabbricazione Di Altri Articoli Tessili Tecnici Ed Industriali

Fabbricazione Di Carta

Stampa E Riproduzione Di Supporti Registrati

Fabbricazione Di Coke E Prodotti Derivanti Dalla Raffinazione Del Petrolio

Fabbricazione Di Prodotti Chimici

Fabbricazione Di Prodotti Farmaceutici Di Base E Di Preparati Farmaceutici

Fabbricazione Di Articoli In Gomma

Fabbricazione Di Articoli In Materie Plastiche

Fabbricazione Di Vetrerie Per Laboratori, Per Uso Igienico, Per Farmacia

Fabbricazione Di Prodotti Refrattari

Produzione Di Alluminio E Semilavorati

Fabbricazione Di Apparecchi Elettromedicali (Incluse Parti Staccate E Accessori)

Fabbricazione Di Altri Strumenti Per Irradiazione Ed Altre Apparecchiature Elettroterapeutiche

Fabbricazione Di Macchine Per L'industria Della Carta E Del Cartone (Incluse Parti E Accessori)

Fabbricazione Di Strumenti E Forniture Mediche E Dentistiche

Riparazione E Manutenzione Di Attrezzature Di Uso Non Domestico Per La Refrigerazione E La Ventilazione

Riparazione E Manutenzione Di Apparecchi Medicali Per Diagnosi, Di Materiale Medico Chirurgico E Veterinario, Di Apparecchi E Strumenti Per Odontoiatria

Riparazione E Manutenzione Di Trattori Agricoli

Riparazione E Manutenzione Di Altre Macchine Per L'agricoltura, La Silvicoltura E La Zootecnia

Riparazione Di Apparati Di Distillazione Per Laboratori, Di Centrifughe Per Laboratori E Di Macchinari Per Pulizia Ad Ultrasuoni Per Laboratori

Riparazione E Manutenzione Di Aeromobili E Di Veicoli Spaziali

Fornitura Di Energia Elettrica, Gas, Vapore E Aria Condizionata

Raccolta, Trattamento E Fornitura Di Acqua

Gestione Delle Reti Fognarie

Attività Di Raccolta, Trattamento E Smaltimento Dei Rifiuti; Recupero Dei Materiali

Attività Di Risanamento E Altri Servizi Di Gestione Dei Rifiuti

Installazione Di Impianti Elettrici

Installazione Di Impianti Idraulici, Di Riscaldamento E Di Condizionamento Dell'aria (Inclusa Manutenzione E Riparazione) In Edifici O In Altre Opere Di Costruzione

Installazione Di Impianti Per La Distribuzione Del Gas (Inclusa Manutenzione E Riparazione)

Installazione Di Impianti Di Spegnimento Antincendio (Inclusi Quelli Integrati E La Manutenzione E Riparazione)

Manutenzione E Riparazione Di Autoveicoli

Commercio Di Parti E Eccessori Di Autoveicoli

Per La Sola Attività Di Manutenzione E Riparazione Di Motocicli E Commercio Di Relative Parti E Accessori

Commercio All'ingrosso Di Carta, Cartone E Articoli Di Cartoleria

Commercio All'ingrosso Di Articoli Antincendio E Antinfortunistici

Trasporto Ferroviario Di Passeggeri (Interurbano)

Trasporto Ferroviario Di Merci

Trasporto Terrestre Di Passeggeri In Aree Urbane E Suburbane

Trasporto Con Taxi

Trasporto Mediante Noleggio Di Autovetture Da Rimessa Con Conducente

Trasporto Di Merci Su Strada

Trasporto Mediante Condotte Di Gas

Trasporto Mediante Condotte Di Liquidi

Trasporto Marittimo E Per Vie D'acqua

Trasporto Aereo

Magazzinaggio E Attività Di Supporto Ai Trasporti

Servizi Postali E Attività Di Corriere

Servizi Di Informazione E Comunicazione

Attività Finanziarie E Assicurative

Ricerca Scientfica E Sviluppo

Traduzione E Interpretariato

Servizi Veterinari

Servizi Di Vigilanza Privata

Servizi Connessi Ai Sistemi Di Vigilanza

Attività Di Sterilizzazione Di Attrezzature Medico Sanitarie

Pulizia E Lavaggio Di Aree Pubbliche, Rimozione Di Neve E Ghiaccio

Altre Attività Di Pulizia Nca

Attività Dei Call Center

Amministrazione Pubblica E Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria

Istruzione

Assistenza Sanitaria

Servizi Di Assistenza Sociale Residenziale

Assistenza Sociale Non Residenziale