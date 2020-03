Non solo cattive notizie sul Coronavirus. Da oggi, uno spazio speciale, dedicato solo alle buone notizie, per ritrovare speranza, forza, coraggio per andare avanti.



BERGAMO - È stato dimesso il bambino di 22 giorni che era stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo perché risultato affetto da coronavirus. È stato il primo caso di bambino positivo al Covid-19. Il bambino era nato l’11 febbraio all’ospedale di Alzano Lombardo, epicentro dell’epidemia del Bergamasco, sano. Dopo alcuni giorni era sopraggiunta la febbre alta. Ricoverato dal 3 marzo, ora è stato dimesso. Anche la mamma il 3 marzo era risultata positiva, il papà negativo.

PECHINO - Azzerati sul fronte interno i nuovi casi di coronavirus. A quasi due mesi dalla quarantena imposta a 60 milioni di persone, anche Wuhan, il focolaio della pandemia, è risultata per la prima volta priva di contagi aggiuntivi, secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale. Una svolta sorprendente considerando le drammatiche cronache di fine gennaio.

ROMA - Sono 4.440 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 415 in più di ieri.

ROMA - Dimessa coppia di cinesi, primi malati in Italia. Il saluto commosso ai vertici dell’istituto e ai medici che li hanno curati e ‘coccolati’ per quasi due mesi. «Ci avete salvato la vita. Amiamo lo Spallanzani, amiamo l’Italia», hanno detto con gli occhi lucidi. Dopo 49 giorni di ricovero i coniugi cinesi - primi casi accertati di Coronavirus in Italia - hanno lasciato lo Spallanzani di Roma.

CODOGNO - 85enne vince il virus a Codogno, dimesso: era ricoverato per una pericardite nel reparto di medicina a Codogno, nell’ospedale dove, con la scoperta del primo caso positivo, quello di Paziente1, è scoppiata l’emergenza Coronavirus. E’ stato infettato, poi tenuto in isolamento per quasi un mese, e oggi, per la festa del papà è tornato a casa. E’ la storia di Giancarlo Bonvicini, 85 anni, pensionato che, nonostante l’età, è riuscito a tenere a bada il virus. Lui che da piccolo ha avuto il tifo, ha superato una guerra, è stato un gran fumatore e di professione faceva il verniciatore, è rimasto asintomatico e non è mai peggiorato. È uscito indenne, e ha solo un po’ patito la solitudine. Questa mattina, quando è uscito, è stato festeggiato dalle infermiere. E lui commosso le ha ringraziate per essere state i suoi ‘angeli custodi’. “E’ il primo guarito nella medicina dell’ospedale di Codogno”, racconta con orgoglio il figlio Flavio, che è il veterinario della cittadina del Lodigiano. “Ce l’ha fatta, non è mai peggiorato. E’ rimasto lì, isolato per quasi un mese: nessuno poteva andarlo a trovare, ci parlavamo solo al telefono. Era tranquillo”.