Una impressionante colonna di mezzi militari ha attraversato ieri sera il cuore di Bergamo, dal cimitero monumentale fino all'autostrada, con a bordo i feretri dei morti da Coronavirus che il camposanto bergamasco non riesca più a gestire per il numero troppo elevato: le attese per le cremazioni avevano ormai superato la settimana.

I feretri, collocati su una trentina di camion dell'esercito, sono una settantina e sono stati portati questa notte a una dozzina di destinazioni in tutta Italia, dove ci sono comuni che si sono resi disponibili ad accettarle.