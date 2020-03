Ci informa un comunicato stampa della Lega Salvini di Verona: Si chiama "Aiutiamoci a casa nostra" (con relativo hashtag) la campagna della Lega di Verona per il rilancio dell'economia territoriale nel difficile momento del Coronavirus.

L'iniziativa è stata lanciata al Liston 12, in piazza Bra, e sarà da subito diffusa sui canali social con banner e video promozionali.

"La nostra forza è la comunità - ha detto il deputato della Lega Lorenzo Fontana, vicesegretario federale della Lega -. Faccio un appello a tutti i veronesi: per aiutare la nostra economia compriamo i nostri prodotti, se possibile privilegiamo le mete turistiche del territorio, riscopriamo le eccellenze enogastronomiche e il nostro patrimonio artistico e museale. E poi la solidarietà: sosteniamo gli anziani, le famiglie, le persone con disabilità". Fontana ha esteso il proprio appello anche ai veronesi all'estero: "Mostrate al mondo quanto è bella, viva, forte la nostra Verona e le sue straordinarie eccellenze".

Il deputato ha inoltre ricordato le proposte avanzate dalla Lega e dal centrodestra al governo e ha già rilanciato a livello nazionale alcune richieste emerse dal territorio, in primis lo stop alle tasse, l'estensione delle misure a favore dell'economia al di fuori delle zone rosse, lo stop a plastic e sugar tax, un piano di rilancio per le fiere, il superamento di clausole di salvaguardia e patto di stabilità, rimborsi ai Comuni per le esenzioni delle tasse di soggiorno e un provvedimento straordinario per liberare le risorse delle Camere di commercio.

Alla presentazione delle iniziative anche l'assessore comunale Nicolò Zavarise e il vicesindaco di Verona Luca Zanotto, che hanno ricordato alcune iniziative di sostegno economico già attuate dal Comune di Verona: oltre 1.300 parcheggi a ridosso del centro storico messi a disposizione gratuitamente, rimborso di rette nidi e mense, anticipo dell'allestimento dei plateatici e sospensione del relativo canone, nuove promozioni per il bike sharing. E Roberto Mantovanelli, come presidente di Acque Veronesi, ha già previsto la sospensione delle bollette per le imprese e, grazie a un altro accordo con la multiservizi Agsm, ha attivato uno sportello virtuale per pratiche e servizi a distanza.