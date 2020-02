Ha ucciso la sua ex compagna a coltellate in un bar davanti ai due figli di lei e poi è scappato prima di essere rintracciato dai carabinieri e arrestato.

L'uomo aveva violato la misura restrittiva, un divieto di avvicinamento, che gli impediva di andare a Sorso, il paese in provincia di Sassari in cui viveva la ex compagna 41enne di origine ceca, nei confronti della quale aveva già usato violenza.

Al termine di un litigio all'interno di un bar di via Tiziano, al quale hanno assistito anche i due figli della donna, l'uomo l'ha accoltellata e, prima che i carabinieri intervenissero su segnalazione di alcuni testimoni, è scappato in compagnia della sua vittima agonizzante e dei piccoli.

Dopo oltre mezz'ora una seconda chiamata al 118 ha segnalato la presenza della donna, in gravissime condizioni, nel paese di Ossi, in via Spinoza, nei paraggi della locale guardia medica.

Sul posto i sanitari hanno cercato di rianimarla a bordo dell'ambulanza, ma per lei non c'è stato niente da fare. Poco dopo un giovane ha segnalato ai carabinieri la presenza del presunto responsabile in un bar di Usini, paese non lontano da Ossi.