L'autostrada A4 è stata chiusa questa mattina tra Portogruaro e Trieste e lunghe code si sono formate a causa di un incidente in cui è morta una persona e che si è verificato alle 7.30 quando un furgone ha tamponato un camion lungo la corsia di marcia della A4, fra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste.

Il tratto interessato è stato chiuso, così come lo svincolo di San Stino in direzione Trieste. E' stata inoltre istituita l'uscita obbligatoria a San Stino per chi è diretto a Trieste.

Sul posto stanno operando il personale di Autovie, Polizia Stradale, 118, Vigili del Fuoco e soccorsi meccanici per la rimozione dei mezzi coinvolti.