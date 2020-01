Non ha raccolto dalla strada le feci lasciate dal proprio cane, e il "nucleo antidegrado" della Polizia Locale lo ha multato per 400 euro.

E' accaduto a un 59enne nel centro di Treviso, con la prima applicazione di una multa del genere, prevista dal nuovo regolamento urbano approvato in ottobre.

L'uomo - riferisce il Comune - ha inizialmente negato l'evidenza dei fatti, ma le prove fotografiche raccolte dagli agenti, rimasti a debita distanza, lo hanno smentito.

"Non è facile cogliere sul fatto i soggetti che abbandonano le deiezioni canine - spiega il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo - La bravura degli agenti ha permesso di sanzionare uno dei comportamenti ritenuti tra i più odiosi dalla collettività. I controlli continueranno sia con personale in uniforme che in borghese, anche con l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza e fototrappole".