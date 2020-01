Il Papa che reagisce con decisione ad uno strattonamento di una fedele a piazza San Pietro diventa virale. Il pontefice ieri, dopo la visita al presepe, si è dovuto staccare da una pellegrina asiatica che lo tirava dalla sua parte con un paio di schiaffi sulla mano. «Tante volte perdiamo la pazienza - ha poi detto il Papa durante l’Angelus - chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri».

Bergoglio schiaffeggia la mano di una fedele e se ne va adirato. Capodanno 2020. Video incredibile Video of Bergoglio schiaffeggia la mano di una fedele e se ne va adirato. Capodanno 2020. Video incredibile





Su twitter e facebook, però, il video viene rilanciato con una valanga di commenti. «Dio perdona, Bergoglio no». «Buon proposito per il 2020: allontanare le persone tossiche come solo il Papa sa fare». Il tweet di Daniele Capezzone: «Oggi papa Bergoglio si recherà presso un ospizio a dare due sganassoni alle vecchiette presenti. Seguirà pranzo con strattonamento di mendicanti e calcio in culo al passante più fortunato».



Tra i politici anche il tweet di Guido Crosetto: «Oggi il Papa ha dedicato la predica al rispetto della donna. Ispirato dalla fedele di ieri...».



Marcello Veneziani: «Papa Manesco I: Mai visto un papa azzuffarsi coi fedeli; altro che accoglienza e ponti, siamo alle comiche finali».



Ma molti sono i commenti a difesa, anche memori della aggressione a Papa Benedetto XVI la notte di Natale del 2009: «Sono disgustato dagli interventi pieni di astio, sui social, verso il Papa. Stava per finire a gambe levate - fa notare un utente di twitter -, strattonato da una persona senza senso della misura. Ha reagito come naturalmente avrebbe fatto chiunque».