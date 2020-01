Un disabile a Rieti e una anziana a Messina sono stati trovati cambonizzati questa notte nelle loro abitazioni.

Un disabile è morto carbonizzato in un incendio avvenuto in una abitazione rurale a Rieti. A quanto si è appreso dai vigili del fuoco, l’uomo di 54 anni, è stato trovato stamani, poco dopo le 5, dalla compagna e dalla sorella che stavano rientrando in casa.

Dell’abitazione in via Fontanelle, a Montopoli in Sabina, a quanto si è appreso dai pompieri, sono rimaste soltanto le mura perimetrali.

Sempre la notte scorsa anche una donna di 92 anni è morta nel rogo della sua casa di via Gelone, a Messina, probabilmente per il malfunzionamento di una stufa.

I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere della donna carbonizzato e tracce di liquido infiammabile.