È stato individuato e fermato il pirata della strada che ha investito madre e figlio di due anni ieri mattina a Coccaglio, nel Bresciano. Si tratta di una ragazza di 22 anni alla quale le forze dell'ordine sono arrivati grazie ai video delle telecamere installate in strada.

La giovane è accusata di lesioni stradali gravi e omesso soccorso. La svolta è arrivata nella notte con il pm Ambrogio Cassiani che l'ha sentita. Il bimbo era nel passeggino ed è stato sbalzato. Le sue condizioni restano gravissime. E' in coma.

La ragazza è stata posta agli arresti domiciliari. La giovane avrebbe raccontato alla polizia locale di non essersi accorta di aver travolto il bambino in passeggino perché pensava di aver colpito un paletto, forse accecata dalla luce della mattina. E comunque non si era fermata per verificare