Un 29enne è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e rapina nei confronti di una donna di 70 anni che, per l’accusa, ha aggredito a Milano lo scorso 3 novembre. Secondo quanto riferito dai militari della compagnia Duomo, la violenza è avvenuta in un appartamento.



È ritenuto dagli investigatori un violentatore seriale l’uomo che è stato arrestato dai carabinieri per lo stupro e il sequestro di una donna di 70 anni in centro a Milano. Secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbe l’autore di altri 3 episodi (anche se nell’ordinanza di custodia cautelare è contestato solo quello milanese): due stupri (uno nel capoluogo lombardo il 3 novembre e un altro a Cremona nei confronti di una prostituta romena avvenuto la scorsa settimana) e due tentativi (entrambi nel Lodigiano, a maggio nei confronti di una donna di mezza età e nella notte tra 12 e 13 novembre nei confronti di una prostituta colombiana).



Quando ieri i carabinieri della compagnia Duomo lo hanno individuato, il 29enne era già stato arrestato dalla polizia di Lodi per la violenza del 12. L’uomo aveva contattato la 70enne su un sito di incontri per adulti. Dopo aver concordato una prestazione, l’uomo si è presentato all’appartamento in zona Arco della Pace.



La prostituta ha raccontato che l’uomo ha avuto un atteggiamento “normale” finché non ha iniziato ad assumere cocaina ed è diventato violento. Ha chiuso a chiave la porta della camera da letto per impedire alla vittima di scappare, l’ha obbligata ad avere rapporti non protetti, l’ha picchiata e minacciata con un coltello che aveva con sé. La 70enne è rimasta in balia dell’uomo dalle 22 alle 9 del 3 novembre, quando è andato via portando con sé i tre cellulari della vittima e 500 euro. Gli investigatori lo hanno individuato partendo dal numero di cellulare segnato dalla donna su un’agenda.