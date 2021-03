Buon giorno Direttore Faustini, non mi dilungo nei complimenti sulla direzione del suo giornale che leggo tutti i giorni, abbonata da anni.

Volevo esprimerle la mia opinione e sottolineo mia opinione, sui volti che ha pubblicato il giorno della festa delle donne.

Spero di vivere a sufficienza per veder cancellata questa festa in quanto non ce ne sarà più bisogno, ma io credo che fare un elenco di nomi sia sempre sbagliato. primo perchè come ha scritto lei oggi anche con mille nomi qualcuno sarebbe rimasto fuori, e secondo io non credo che in quel giorno sia necessario dare ulteriore visibilità a chi già per qualche motivo ce l'ha già.

Conosco personalmente delle donne che sono eroine nel vero senso del termine per vicissitudini varie che la vita ha loro riservato e che nessuno ne vedrà mai il volto pubblicato su un giornale.

Solo per rispetto a queste "vere combattenti" io fossi in lei tralascerei gli elenchi.Buona giornata e buon lavoro con tanta stima,

Marilena Luchin

Celebrare l'8 marzo tutti i giorni.

Prima di tutto: grazie per i complimenti. Poi: mi avete già convinto.

Infine: l'impegno che ho preso, non da oggi, è e resta quello di celebrare l'8 marzo tutti i giorni.

Senza confini, senza date, senza obblighi, senza recinti, senza scelte, per tornare su una parola che ha fatto discutere. Le vere combattenti - glielo assicuro - cerchiamo comunque di onorarle e di raccontarle ogni giorno.

E non smetteremo. Anzi. Grazie per i consigli.