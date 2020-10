Svegliatevi e leggete, giornalisti del pensiero unico. Ebbene, il capo del Governo, attraverso lo stato di emergenza dichiarato la scorsa primavera e premendo per la sua conferma fino al prossimo 31 gennaio si è di fatto autoproclamato sovrano, pur non avendo alcun titolo per farlo.

Tutto ciò nel disprezzo di norme costituzionali precise a partire dall'articolo 77 della Carta in cui si precisa che «quando in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni». La qual cosa rimanda a uno dei principi centrali della democrazia rappresentativa, laddove si definisce che «la rappresentanza della nazione risiede nel Parlamento e che esso è l'unico organo competente in ordine alla funzione legislativa».

Il Covid-19 sta mettendo a dura prova tutti i Paesi di democrazia liberale (va da sé che le considerazioni da fare sui comportamenti degli Stati autoritari siano di tutt'altro genere), ma in nessuno di essi si registrano forzature istituzionali simili a quelle che stiamo vivendo in Italia da ormai molti mesi. Eppure, come non si stanca di ripetere il giudice emerito della Corte costituzionale, Sabino Cassese, il nostro ordinamento contiene già ampi ed efficaci strumenti giuridici con i quali è possibile affrontare l'eccezionalità pandemica. Perché si evita accuratamente di ricorrervi? La speranza è che una tale domanda se la stiano ponendo anche dalle parti del Colle più alto.

Luigi Astegher

Basta con la storia del pensiero unico

La ringrazio per la sveglia, ma temo che non ci legga tutti i giorni, perché di questi temi - essendoci svegliati da piccoli - abbiamo parlato più volte, sia in questa rubrica, sia in prima pagina (con più d'un editoriale), sia in alcune interviste fatte ad esempio a importanti e documentati costituzionalisti.

Quasi tutti unanimi, fra l'altro, nel dire che la democrazia - semplifico - si può sospendere per un breve periodo a causa di emergenze sanitarie come quelle che stiamo vivendo, ma che alla fine di tutto (fine che a onor del vero ancora non vediamo, purtroppo) andrà pur fatto un ragionamento sui limiti e sui rischi di azioni come quelle che stiamo vedendo e vivendo (forse lei scriverebbe subendo).

Il Colle più alto segue con grande attenzione non solo la situazione sul fronte della pandemia, ma anche nel non meno delicato campo del rispetto delle regole. Da attento garante della Costituzione il presidente Mattarella ha più volte richiamato il governo, invitandolo anche a coinvolgere di più il parlamento, ma s'è anche rivolto direttamente a noi cittadini, invitando ognuno di noi a fare la propria parte.

Ora le racconto un piccolo episodio che ho vissuto ieri mattina: ho notato delle persone che entravano da una porta sulla quale c'era scritto a caratteri cubitali "uscita" e si sono anche spazientite perché qualcuno ha osato far notare loro la cosa. In quel locale facevano i salti mortali per far rispettare le regole (metafora: la Costituzione), ma molti di noi non rispettano i decreti, i consigli dei medici, gli allarmi degli esperti (e la Costituzione, di conseguenza). Cerchiamo dunque di fare tutti uno sforzo in più, in questo periodo delicato.

La sospensione della democrazia è grave e preoccupante, ma a volte - visto che fortunatamente non si vedono tracce di dittatura all'orizzonte - necessaria.

Soprattutto in un Paese, come ho detto e scritto altre mille volte, che ama passare col rosso, parcheggiare in seconda fila, superare da destra, saltare le code e arrabbiarsi quando altri osano non rispettare le regole. Di qui lo stato d'emergenza.

Infine, una cortesia: ma piantiamola con questa cosa del pensiero unico.

Questo giornale è un prodotto collettivo dove il pensiero unico non esiste proprio. Non sappiamo nemmeno cosa sia. Salvo che preoccuparsi per la salute delle persone - e parlarne in articoli che non si fermano mai alla superficie delle cose - sia per lei un pensiero unico.

Mi lasci invece fare un applauso finale alle tante persone che in queste settimane hanno indossato le mascherine anche senza decreti o ordinanze che imponessero loro di farlo. La costituzione è un po' come una mascherina. Chi la usa in modo appropriato si salva.

Per quanto le possa sembrare paradossale, mi preoccupa quasi di più uno Stato che sta intervenendo in ogni settore, rischiando di cloroformizzare l'economia e di dare una rappresentazione alterata della realtà: i contributi a pioggia e il blocco dei licenziamenti hanno un bell'impatto simbolico e ci fanno pensare che tutto tornerà davvero come prima, ma cosa succederà quando lo Stato dovrà chiudere i rubinetti e quando non sarà più vietato licenziare. Io vedo che tantissime attività hanno già chiuso (e parlo solo di quelle visibili), vedo nuovi poveri, vedo nuovi disagi. Serve qualcosa di diverso per combattere la pandemia economica, ma sulla tutela della salute il governo fa ciò che in casi come questi si dovrebbe fare.

