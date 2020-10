I grandi pensatori del passato

Caro Direttore, credo che alcune lettere stimolino molti lettori. È apprezzabile il "crudo" riferimento alla qualità della classe politica, riferimento che non limiterei alla classe politica locale, ma da estendere, a maggior ragione, a quella nazionale. Nel complesso un concetto arguto e stimolante con cui l'estensore sembra condividere, forse inconsapevolmente, la stessa aspirazione di Platone ad eliminare dalla Società (leggasi dall'agone politico) tutti gli individui non adatti al servizio della politica o palesemente inclini a forme parassitarie.

Oggi questa aspirazione sarebbe, almeno a livello nazionale, davvero utopistica, anche perché la nostra Repubblica è lontana ben venti secoli dalla "repubblica" dell'antico filosofo, la cui lungimiranza auspicava un maggiore inserimento delle donne nella politica, antesignano delle nostrane, ondivaghe, "quote rosa". Circa il lamentato, sempre presente, inquinamento, penso che dovremo rassegnarci a subirlo, sempre più pesantemente, in attesa di un grande Politico la cui caratura sia accostabile ai giganteschi, indimenticabili, pensatori del passato.

Giovanni Meli

La politica rappresenta la società del tempo

Partiamo con il discorso sulla lunghezza della lettera. Alcune sono davvero troppo lunghe. Quando le taglio, rendo un servizio ai lettori e alla loro pazienza, ma chi le scrive soffre sempre e mi fa notare che taglio le cose più importanti. Non posso nemmeno lamentarmi, perché al giornale accade la stessa cosa. Tutti noi fatichiamo a tagliare i nostri pezzi e a costringerli, ancor prima che stringerli, nello spazio loro riservato in pagina.

Fatta questa premessa, le dico - visto che lei ricorda Platone - che in ogni epoca si sono scritte cose terribili sui politici del momento, rimpiangendo sempre una presunta epoca d'oro precedente. In realtà penso che la politica rappresenti sempre la società del tempo e in fondo anche la democrazia (o le dittature) sono figlie di momenti specifici.

Oggi c'è poi un fatto nuovo: un dibattito feroce che tende ad allontanare dalla cosa pubblica tutte le persone valide (ce ne sono ancora: qui e nel Paese) che hanno anche una mezza intenzione di avvicinarsi ai partiti, ai movimenti, alle istituzioni. Di questo passo si tornerà a una politica riservata a pochi, laddove i pochi potrebbero però essere coloro che hanno altri interessi e che la politica la usano. A proposito di giganti: fra qualche anno magari riabiliteremo quelli che oggi ci sembrano nani. Teniamoci comunque stretti quelli che ancora rappresentano - non solo in politica - una felice eccezione.

