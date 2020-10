Gentile direttore, le scrivo alcune considerazioni rispetto alla fatica di comunicare soprattutto per i disabili in questo tempo. Sono un'educatrice di scuola d'infanzia. Una scuola che si è dovuta reinventare a causa del Covid. La scuola funziona e i bambini possono riprendere posto in una società che senza tanti preamboli li aveva privati di molte, troppe cose.Ma attorno a questa scuola reinventata, ci sono delle cose che ancora hanno grosse lacune.

Sono passati 7 mesi da quel 28 febbraio, ma ancora oggi si fatica ad avere un tampone più veloce che permetta a bambini, ragazzi, educatori, docenti di non dover stare a casa 4/5 giorni o di più in attesa di poter eseguire un tampone e poi di avere una risposta, che potrebbe, e capita, essere negativa.

Le graduatorie per le sostituzioni sono finite e chi copre queste assenze da malanni di stagione? Tra colleghe si fa il possibile, ma presto si rischierà il collasso se si sta a casa per nulla.

Altra cosa molto preoccupante, a mio avviso, è una questione legata alle mascherine.

Con immenso sacrificio ed impegno le educatrici di nidi e scuole d'infanzia, portano le mascherine chirurgiche per tutto il tempo di presenza a scuola. Faticoso per noi e per i bambini, che non possono vedere la bocca della loro maestra. Quella bocca che dà forza a livello espressivo al linguaggio verbale. Nelle nostre scuole ci sono bambini piccoli, di ogni etnia e con bisogni educativi speciali. Bambini che senza il supporto del labiale, faticano molto o per i quali è praticamente impossibile comprendere. Mi sono rivolta alle farmacie per vedere se esistono in commercio mascherine ad uso delle persone sordo-mute. Nessun aiuto. Solo chirurgiche o FPP2.

Allora ho pensato di rivolgermi al centro specifico Irifor e sono rimasta sbalordita per la risposta: una mascherina con plastica che permetta di vedere il labiale esiste ma non è considerata a norma. C'è una contrattazione in corso con la Provincia. Nel frattempo i soggetti deboli possono usare la mascherina chirurgica con sopra la visiera in plastica e se c'è necessità di leggere il labiale, mettersi a 1,5 metri, togliere la mascherina chirurgica e comunicare.

Dopo 7 mesi non è stato fatto nulla per i diversamente abili, per i bambini BES per metterli nelle condizioni di non essere privati del diritto alla comunicazione.

Provo molto rammarico nel pensare a una Nazione che ha dimenticato i più deboli e una Provincia che negli anni ha investito nelle scuole con percorsi formativi incentrati sulla parola inclusione. E dopo 7 mesi si parla invece di contrattazione.

Auspico che i tempi della contrattazione non siano ancora lunghi.... Lo sono già stati fin troppo. Concludo con una frase trovata sul libro parlare è un'arte marziale di Bertrand Perrier: .... perché se non sai parlare non esisti!....e io aggiungo....se non puoi parlare non esisti!

Giovanna Comina

Un mondo spesso ignorato

Come avrà visto cara Giovanna, ho messo la sua lettera in prima pagina.

Perché lei ci parla del mondo reale, quello di tutti i giorni, quello fatto di sorrisi, di labbra che parlano, di silenzi - reali o apparenti - inaccettabili.

Quel mondo spesso viene ignorato o comunque messo al secondo posto rispetto a molto altro. Invece questi sono i problemi veri, le piccole grandi questioni quotidiane che, se non seguite in modo corretto, esplodono e travolgono, cambiando persino il futuro di una comunità.

Spero che il suo appello - messo in prima pagina - abbia ancora più peso e più ascolto, spero che si ragioni su mascherine trasparenti, sulle lacune che lei elenca con garbo e passione, spero infine che si torni ad occuparsi delle disabilità di cui lei scrive, ma anche delle nuove disabilità che nascono dall'assenza di uno sguardo o di una carezza.

L'altro giorno ho visto una dipendente di una Rsa e mi ha detto che si sentono abbandonati. Il suo grido mi rimbalza ancora nei pensieri. Il distanziamento è certo necessario, ma ci sono distanze e nuove solitudini (nuove forme di disabilità, appunto) che lacerano e indeboliscono il tessuto di cui è fatta una comunità.

