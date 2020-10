M i piacerebbe sapere cosa pensava della ministra Gelmini il dott. Faustini a suo tempo dato che anche lui ha solo in mente le rotelle.

Anna Schiesaro

Me la ricordo per il tunnel...

Se le ho dato la sensazione di pensare solo ai banchi delle scuole - peraltro una perfetta metafora della situazione della scuola oggi - mi spiace. Ho scritto mesi fa che un Paese che riapre gli stadi e i luoghi di aggregazione e non le scuole è un Paese senza speranze. E ho criticato più di un ministro, a prescindere dalla questione dei banchi (che per i ministri e per molti dirigenti sembra però fondamentale).

Fatico persino a ricordare il nome - mentre ricordo gli strafalcioni - di molti degli ultimi ministri dell'istruzione. Sforzandomi, mi ricordo il nome di Stefania Giannini, di Maria Chiara Carrozza (due rettrici) e di Letizia Moratti. E ricordo con affetto Tullio De Mauro, che in un certo senso considero un padre dell'istruzione. Molti di loro hanno avuto davvero poco tempo per cambiare o migliorare la scuola e altri hanno messo le (non sempre necessarie) riforme quasi davanti alle idee. Altri non hanno lasciato grandi tracce. Possiamo dirlo? La Gelmini? Me la ricordo per il tunnel...

lettere@ladige.it