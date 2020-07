Caro direttore, un sindaco deve essere solo un buon amministratore o anche un buon politico? Un buon amministratore lavora bene, è un manager e cura gli interessi dell'azienda. Deve far quadrare i bilanci. Io credo che un sindaco debba essere sia un buon amministratore ma anche un politico, attento, saper ascoltare, mediare e fare sintesi, in un lavoro di squadra. Oggi sostengo più che mai la necessità di avere buoni amministratori ma soprattutto di politici lungimiranti. E per esserlo ci vuole esperienza e competenza. Questa lungimiranza i politici l'hanno persa da anni o non l'hanno mai avuta. Solo decisioni ad effetto, tutto per avere e cercare consensi. Non vado oltre, potrei scriverci un libro. La triste esperienza della devastante pandemia ce lo insegna.

Elio Cirimbelli

La politica non è una cosa negativa



Impossibile generalizzare: ci sono ottimi politici e politici scarsi, ottimi amministratori e amministratori non all'altezza. Talvolta un buon politico è anche un buon amministratore, altre volte c'è chi amministra bene anche se non ha dimensione politica e potrei andare avanti a lungo.

Una cosa però deve sempre essere chiara: la politica non è una cosa negativa ed è necessaria per governare (e amministrare, benché le due parole non si possano considerare dei sinonimi). Senza politica, le cose si gestiscono - come ben dimostrano ad esempio i commissari che vengono nominati di qui e di là - ma spesso senza una prospettiva, senza ideali e senza una concezione di futuro che non può che derivare da un'analisi - e quando serve anche da una necessaria mediazione - politica.

