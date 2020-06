La fine della quarantena raccontata in poesia

La lunga quarantena, senza luci

ci ha resi molto tristi

senza voci,

la fratellanza muta e tante croci,

e la paura trovato ha molti incroci/

Coraggio e vita attiva,

che avevamo

cerchiam di ritrovar; ma

ci accorgiamo:/ ci domina la paura

ed il coraggio/ ora non trova più il suo passaggio.

Limitato l'uso

all'esterno, di sicuro/ di mascherina e guanti detto in coro:/ ma la

paura e l'obbligo ci opprime/ e senza coraggio non troviam le rime./

Non torneremo più alla nostra vita,/ la paura ci domina ed è prestabilita.

Cirino Pappalardo

La necessità di trovare un giorno per ricordare

Forse è vero: non troviamo le rime per scrivere una nuova poesia della vita. Ma le ritroveremo. La paura non vincerà. Restano però le croci.

Resta il dolore. Resta la necessità di trovare un giorno per ricordare, insieme, tutte le persone che abbiamo perso: un pezzo fondamentale di un'intera generazione, un pezzo unico della nostra memoria.

