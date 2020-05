Animali, prima attirati e poi maltrattati

Caro direttore, il video dell’orsetto del Bondone mi ha commosso. Un tempo a Vaneze c’era il recinto dei daini: bellissimi e prolifici. Di anno in anno mi accorgevo che sparivano le corna del mutamento di età e anche i piccoli.



Poi, circa nel 1995, sparirono anche loro. Le voci dicevano che erano finiti al forno o allo spiedo. Erano però tranquilli finchè venivano accuditi da stipendiati operai del Bondone.



Nei boschi del Trentino allora esistevano anche le mangiatoie che periodicamente venivano rifornite, soprattutto in inverno. Nessun animale disturbava anzi era un’attrazione turistica come i koala in Australia. Per questo si erano popolati boschi e pianure ma a differenza dell’Alto Adige e di altre nazioni questi animali dimenticati ora ci danno solo fastidio. Il perché è semplice: sono affamati e diffidenti dell’uomo alpino che vero alpino non è più. Vedi malghe, B&B e rifugi divenuti piccoli alberghi.



Non sono animalista ma tengo a ricordare che se invitiamo qualcuno a casa nostra non lo trattiamo così. E loro, i nostri ormai non graditi conterranei, lo hanno capito e si regolano come possono: fuggendo e sbranando. È chiaro che ora ci sono molti altri problemi da risolvere e mai risolti, ma questo è l’esempio selvatico di come dimentichiamo le cose! Viadotti, inclusi.

Giuliano Fago Golfarelli

L’orsetto è una star a Calliano, sui vari social e un po’ ovunque ormai. È vero: dimentichiamo tutto. E, in particolare, dimentichiamo da dove veniamo, chi eravamo (e come vivevamo, anche convivendo con gli animali) fino a poco tempo fa.

Ti correggo sull’Alto Adige, perché se potesse, ora, l’Alto Adige gli orsi li farebbe sempre fuori. Tutelando allevatori e agricoltori. In Trentino il progetto di reintroduzione dei plantigradi è andato molto bene fino a un certo punto. Sarebbe dunque bello che si aprisse un bel dibattito non tanto sulla presenza degli orsi (i vent’anni che abbiamo alle spalle dicono anche molte cose positive), quanto sul numero di orsi che un territorio come il nostro può “sopportare”.

