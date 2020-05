Contento per Silvia, ma dico «viva l’Italia»

Silvia Romano era in Kenya per fare del bene. Mentre qui diciamo “aiutiamoli a casa loro”, lei lo faceva in silenzio. A 23 anni, con tutta l’inesperienza di chi vuole scoprire il mondo aiutando gli altri, fa la cooperante di una onlus. Non una volontaria, era pagata per farlo, quanto non si sa, ma fu scelta lei dalla ong proprio perché ritenuta capace e “di costo contenuto” (verosimilmente compreso tra i 12.000 e i 50.000 euro a progetto, retribuzioni medie dei cooperanti all’estero). Nessuno giudichi quella scelta, ognuno fa il lavoro che desidera, ma non confondiamola con quella delle decine di migliaia di volontari in Italia e nel mondo a cui va la nostra gratitudine. Appena tornata, ai magistrati Silvia, ormai Aisha, ha raccontato di essersi sentita da sola in quella scuoletta della savana dove venne rapita, unica bianca, niente scorta o collaboratori.



È ritornata in Italia convertita forse non all’Islam, nella zona di Chakama in cui operava, i musulmani sono minoranza, ma probabilmente alla sua radicalizzazione. A quella parte fanatica e deviata che muove i terroristi di Al Shabab che la tenevano segregata. Gli stessi capaci di uccidere 67 persone in un centro commerciale di Nairobi nel 2013, sgozzare 148 studenti cristiani in Kenya nel 2015, uccidere altre 85 persone a Mogadiscio con un’autobomba nel 2018. Nessuno giudichi la conversione in Aisha, volontaria o no è una scelta intima e libera. Non possiamo però fare gli ipocriti, quello dei buonisti non è il nostro ruolo, di certo non il mio.



L’immagine e il messaggio prepotente del rientro di Aisha è un segnale di sottomissione ai terroristi del califfato islamico. Si è sottomessa (forse a forza) Silvia, partita con tutta la sua bellezza e tornata Aisha con indosso il jilbab, abito che garantisce alle donne islamiche il rispetto del precetto coranico della “modestia femminile”, nascondendone le forme. Si è sottomesso lo Stato italiano che ha pagato una enorme tangente ai rapitori tagliagole e ha scelto (per volontà scellerata di Conte e Di Maio) di mostrare al mondo questo messaggio, che avrebbe dovuto invece restare un fatto riservato, anche per proteggere le altre migliaia di cooperatori italiani nel mondo e non ancora rientrati. Ma questo è il governo delle dirette Facebook, mentre l’Italia affonda e gli italiani sono alla fame (ve lo ricorderete alle elezioni?).



Ci stiamo sottomettendo anche noi al sentimento di rabbia e odio nei confronti di una giovane per le sue scelte religiose e questo non è all’altezza di un popolo civile e libero quale il nostro. Mi auguro venga recepita la richiesta dei genitori di Silvia, di indagare sulla onlus Africa Milele e su tutte le altre ong, affinché non si mandino più giovani allo sbaraglio in territori pericolosi. Mi auguro che Aisha possa trovare presto serenità. E anche che trovi il suo equilibrio tra essere musulmana e italiana, come le tante persone di fede islamica che conosco e che vestono alla occidentale. Mi auguro che sia felice lei con la sua famiglia.



Mi auguro che aiuti le autorità italiane per identificare e acciuffare i bastardi che hanno tenuto in ostaggio lei e tutta l’Italia, per assicurarli a una giusta punizione secondo il nostro ordinamento. Anche se questo vorrà dire dover importare terroristi, pur per giudicarli. Mi auguro che troviamo un po’ di pace anche tutti noi, che troppo spesso ci lasciamo distrarre dalle questioni importanti, per dividerci in un tifo da stadio anche su argomenti dove non c’è il bene e il male, ma un insieme di sfumature di colori e di grigi dove ognuno ha un po’ di ragione. Lasciatemi concludere con un “viva l’Italia, viva gli italiani”, se non altro come segno di speranza.

Marco Galateo

Troppe cose sono ancora oscure

Io ho un brutto vizio: prima cerco di capire e poi scrivo. E in questa vicenda troppe cose non sono ancora chiare. Mentre è chiaro a tutti che in 18 mesi di prigionia ognuno di noi avrebbe potuto trasformarsi profondamente, diventando un’altra persona. Non amo la politica che si butta a pesce - a prescindere dai fini che l’animano - su questa e su altre vicende. Avrei preferito il silenzio. Meno palco e meno dietrologie.



Anche perché in molti dei commenti violenti che leggo, vedo in un certo senso una prigionia che continua, un’angoscia che cresce. Lei, da politico, sa bene che sono molti i governi (e le opposizioni) delle dirette facebook, così come sono molti i governi che hanno pagato per liberare gli ostaggi e per poi farsi belli in diretta. Ho molto apprezzato l’intervista che ci ha concesso l’ex sottosegretario e ora presidente Amref, Mario Raffaelli: «Lo Stato italiano - ha detto alla nostra Denise Rocca - ha reagito in maniera perfetta ottenendo un risultato importante e salvando una vita umana. La politica, invece, ha dato il peggio di sé. La spettacolarizzazione del suo ritorno ha esposto questa ragazza a reazioni becere e violente e in più s’è fatto un regalo ad Al Shabaab per il quale questo finale è stato una vittoria».



Sottoscrivo. Quando si salvano le vite - e il governo italiano ha sempre cercato di salvare tutti (anche se nel mirino di certe reazioni becere finiscono poi soprattutto le donne, a dimostrazione di quanto indietro sia la nostra società) - un prezzo si paga sempre. Ma c’è modo e modo di pagarlo. Raffaelli ha detto anche un’altra cosa molto interessante: «La generosità di chi si mette a disposizione per gli altri è bellissima, ma va gestita sapendo che in determinate aree ci sono dei pericoli».

