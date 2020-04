Nelle valli va potenziato Internet: troppi problemi

Gentile direttore, in questo momento di difficoltà in cui molti cittadini si ritrovano impossibilitati a svolgere il proprio lavoro, mi permetto di portare alla vostra attenzione la situazione di quei fortunati che, come me, possono svolgere la propria attività da remoto.

Nelle valli la situazione della connessione internet è a dir poco tragica. Succubi di un unico fornitore privato che nel momento in cui scrivo è disconnesso totalmente da più di 24 ore, anche quei pochi privilegiati come noi si ritroveranno, volenti o nolenti, a dover uscire di casa e ritornare in ufficio per poter lavorare. Nemmeno immagino le difficoltà delle famiglie con figli che devono assistere alle videolezioni.

Dove è rimasto fermo il progetto della fibra ottica? È vero, come mi dicono gli amministratori locali, che il lavoro è fermo nella mani della Provincia autonoma di trento che non ha sostituito le centraline delle cabine di smistamento?

Vivere in valle significa questo? Essere tagliati fuori dal mondo? Tanto si parla dei piccoli negozi di paese ma nessuno nomina la tragica situazione della copertura internet in Trentino.

Possa la situazione attuale far capire a chi ci amministra l’importanza della copertura Internet, infrastruttura fondamentale al pari, se non di più in questo momento, delle infrastrutture stradali.

Roberta Biasi

Siamo avanti, ma non basta

Lei solleva un tema interessantissimo. Un tema che ad emergenza finita andrà immediatamente affrontato. Il coronavirus ha evidenziato ancora una volta quanto alcuni pezzi di territorio siano distanti dal capoluogo, anche dal punto di vista tecnologico. C’è una periferia che è diventata, se possibile, ancor più periferica. Va poi aggiunto che una cosa è avere un computer connesso in una famiglia e ben altra cosa è avere quattro computer - e una connessione adeguata - per permettere ad esempio a madre, padre e due figli di lavorare e di seguire le lezioni in contemporanea.

In molti casi s’è risolto il problema con i telefonini, ma non è esattamente la stessa cosa seguire una lezione (o lavorare) potendo usare solo lo schermo di un telefono. Il Trentino è oggettivamente avanti, anche in questo campo, rispetto ad altri territori, ma c’è davvero ancora molto da fare, anche per pensare a un modo diverso di lavorare, di seguire le lezioni, di connettersi con gli amici. Il Covid-19 costringe la società a ripensarsi, a darsi nuovi strumenti, e la politica a governare questo processo.

