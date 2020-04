Mascherine, gli uomini sono più indisciplinati

È stata dura, ma ci siamo! Mascherine alla coop, mascherine in farmacia, mascherine regalo dal comune, dalla provincia! Oggi 51ª giornata di sole meraviglioso e purtroppo anche di lockdown, scendo in piazza a Moena, obbiettivo farmacia, la mia prima volta! (spesa a domicilio e abbonamento on line giornali), sono rimasta a Moena ospite (gradita?..) di una cara amica e collega. E cosa vedo? Donne tutte con mascherina, come me e guanti. Uomini quasi tutti senza guanti e senza mascherina.

Anzi, correggo, con mascherina, sì, ma in mano, in tasca, in macchina, sul braccio, tipo distintivo. Perché? Chiedo, sono un medico. Nessuno degli interpellati mi risponde, anzi mi mandano pure a quel paese, forse si sentono ridicoli, o meno maschi, o meno forti....? La stagione turistica estiva potrebbe iniziare presto se i contagiati non fossero ancora in crescita.

Francesca Zamagni

Troppi lasciano a casa il buonsenso

Oltre a quella turistica, potrebbe cominciare la stagione della vita, mi vien da risponderle. Però noi maschi dobbiamo essere più seri. Ho notato anch’io qualche... disparità di genere come quella che lei mi descrive. Ma mi sono detto che il mio non poteva essere un campione rappresentativo (andando io solo da casa al giornale e viceversa). Ora però mi arriva la conferma: troppa gente, quando esce, lascia a casa il buonsenso. Fra loro, soprattutto uomini. Visto che l’obiettivo di ognuno di noi deve essere la ripartenza, dobbiamo invece armarci tutti di pazienza ma anche di disponibilità e di capacità di adattamento (alle regole, prima di tutto). Infine, se mi lascia scherzare un po’, mi lasci dire che a volte la maschera può aiutare più d’uno a fingersi - come forse già fa nella vita - ciò che non è.

