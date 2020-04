La risposta degli italiani all’emergenza

Questa situazione conseguente alla pandemia induce a qualche riflessione non proprio allineata con quanto circola. Vediamo una bella fetta degli italiani che si è fatta carico della situazione grave e si è impegnata con abnegazione ed altruismo. Parlo dei medici, infermieri, volontari, operatori che si sono rimboccate le maniche, hanno sentito un dovere morale di farlo, non è servito alcun decreto per questo; molti si sono anche esposti a gravi pericoli. I sanitari ed altri operatori morti sono una testimonianza di questo impegno e a loro deve andare tutta la nostra stima e gratitudine.



Poi c’è una parte della popolazione che resiste passiva perché altro non può fare, è anche il mio caso. In tutta sincerità mi ritengo fortunato e l’impegno che mi è richiesto dalle prescrizioni è proprio minimo, per certi aspetti una manna, posso dedicarmi a tempo pieno ad attività varie. La cosa che mi pesa di più è non potermi incontrare con mio figlio che vive in altra città.



Poi c’è una quota, se dovessi stimarla il 5-10 % della popolazione, che ancora non ha capito. Antepone le limitazioni a qualunque forma di impegno sociale. Ragiona soltanto pensando al non poter più ricorrere al proprio giochino e lo trova insopportabile. I morti quotidiani, la situazione delle case per anziani non li tocca, l’impegno di sanitari e volontari di cui dicevo li lascia indifferente. L’importante per loro è solo fare un giretto, la bicicletta, l’incontro con gli amici, non rinunciare a niente. Per fare questo ricorrono ad assurde rivendicazioni giuridiche, infondate e distorte, cercano cavilli atti a dimostrare i propri diritti, insultano le forze dell’ordine.



C’è chi cita la dichiarazione dei diritti dell’uomo, la costituzione, il giusnaturalismo, decreti... Ribaltano i concetti e chiedono di identificarsi a chi è manifestamente in servizio e sta rischiando la vita per tutelare degli imbecilli capziosi come loro. Accusano il governo che ha agito in totale trasparenza consultando gli organi tecnici; io ritengo abbia operato secondo buon senso e gradualità. Questi saccenti del dopo, se avessimo avuto una invasione di extraterrestri, avrebbero sostenuto che il governo si è fatto cogliere impreparato.



Non dimentichiamo che nei primi giorni del contagio eravamo tutti sorpresi ed incerti; può darsi siano stati commessi degli errori, sicuramente in buonafede, ma non è certo ora il momento di andare a cercare colpe, nemmeno di cavillare sulle norme, è l’ora dell’impegno.

Alessio Oss Emer

Prima battiamo il virus, poi faremo un bilancio

Per paradosso, c’è persino il rischio che i governi (in particolare quelli locali) facciano di tutto per assecondare chi è allergico alle regole, scordando che ci sono solo due modi per combattere il virus: o fare migliaia di tamponi in più (che non abbiamo) e avere migliaia di posti letto in più (che non abbiamo) negli ospedali o stare a casa. La seconda via è palesemente (ma non per tutti, appunto) l’unica percorribile. Sia chiaro: a fronte di un’emergenza sanitaria come questa - come hanno ben spiegato sul nostro giornale costituzionalisti come Toniatti e Palermo e più di un legale - è inevitabile che si corra il rischio di “uscire” dall’alveo della Costituzione.



Ma la salute è un bene superiore: prima si combatte dunque la battaglia contro il virus, anche con qualche forzatura, e poi - ma solo poi - si dovrà invece fare un bilancio con grande onestà su come ci si è mossi. Ma a dar vita al giusto dibattito sui “limiti” della Costituzione non potrà certo essere, con rispetto parlando, qualche maratoneta o qualche ciclista.



Comunque sono davvero tanti gli italiani che hanno dato il meglio: chi lavorando per salvarci, chi stando semplicemente a casa.

