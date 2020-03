Anche i farmacisti meritano un grazie

Ogni giorno ringraziamo doverosamente e con profonda gratitudine per il loro coraggio e sì, sacrificio, medici, infermieri, operatori sanitari, volontari, forze dell’ordine, giornalisti e edicolanti, autisti e camionisti, lavoratori degli alimentari e delle industrie strategiche...tutti li sentiamo quotidianamente ringraziare...

E ringraziare anche i farmacisti?!

Marco de Battaglia

Tante persone impegnate al fronte

Devo dire che io, tutte le volte che ne ho avuto l’occasione, anche in questa pagina, ho sempre aggiunto i farmacisti all’elenco delle tante persone che ogni giorno sono impegnate al fronte. E continuerò a farlo, dando loro voce anche in più di un articolo.

Fra l’altro mi accorgo che inevitabilmente ci dimentichiamo di qualcuno: penso a tutte le persone che fanno le pulizie (in ospedale, ma anche al giornale e, immagino, in farmacia e in mille altri luoghi), a chi non ha mai smesso di portare via l’immondizia (che, stando molti di noi a casa, è fra l’altro cresciuta a dismisura), ai tanti ricercatori che passano giornate e nottate alla ricerca anche di un minuscolo dettaglio che possa aiutare a sconfiggere il nemico invisibile. Dunque un grande grazie ai farmacisti e a tutte le persone che sono impegnate in questa “guerra”.

Fra gli invisibili, non smetto di ricordare che c’è anche chi ha anche un contratto a dir poco precario e paghe spesso prossime all’invisibilità.

