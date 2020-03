Supermercati chiusi di domenica: che bello, è un nuovo inizio

Le chiusure domenicali siano un nuovo inizio

Che meraviglia! Domenica tutti i supermercati si sono messi d’accordo e sono rimasti chiusi. Ovvio che è deciso anche per scoraggiare ulteriormente gli spostamenti e soprattutto per dare un po’ di sollievo a quegli “eroi” che ci lavorano. Ma non potremmo interpretare questa chiusura domenicale anche come un nuovo inizio, bene augurante, di rinsavimento generale e di un vivere più equilibrato?



Marco de Battaglia, Trento

Stiamo riscoprendo l'equilibrio

Da una parte, caro Marco, devo dirti che per qualcuno la chiusura è... “spintanea”, nel senso che accanto ai grandi supermercati che hanno subito deciso di chiudere domenica, ci sono quelli che hanno chiuso sulla spinta di un ordine arrivato dalla Provincia. Dall’altra ti dico che io penso che il coronavirus, oltre a toglierci il respiro e a riempirci di nuove angosce, ci sta già costringendo a riscoprire l’equilibrio di cui parli tu. Ne usciremo diversi. Ne usciremo profondamente cambiati. Ne usciremo migliori, anche se molti di noi - e questo dolore è tanto inconcepibile quanto mostruoso - purtroppo non ci saranno più. Ma è giusto parlare di nuovo inizio. Speriamo solo che arrivi presto, questo nuovo inizio. Perché ne abbiamo un gran bisogno.