Solo tutti insieme vinceremo il contagio

Egregio direttore, il nemico è alle porte, siamo impauriti, ognuno pensa a sè, rassegnati, siamo qui ad aspettare il nostro momento, sperando che arrivi il più tardi possibile.

È arrivato il momento di alzare la testa e lottare tutti insieme per un obiettivo comune, tutelare chi si occupa di trovare un vaccino sperimentale al più presto possibile.

Adesso dobbiamo avere il coraggio di scrivere insieme un nuovo capitolo della nostra vita.

Essere uniti ha il vantaggio di poter approfittare di conoscenza, abilità, predisposizioni diverse, in poche parole ognuno mette in gioco le sue risorse migliori e c’è da stare certi, il risultato finale sarà sempre il migliore. In questi giorni camminando, ho osservato i pensieri dei passanti.

Cammino, osservo e penso a una pace mondiale quando riusciremo a trovare il vaccino per debellare il Coronavirus. Quanto lavoro stanno effettuando gli scienziati, i ricercatori, i medici e tutto lo staff. Gratitudine a queste eccellenti figure!

Elisa Lavanga

L'importanza della prevenzione. Contro tutti i virus

È davvero bello pensare a tutti questi studiosi - finanziati anche da molti mecenati che capiscono quanto importante sia, soprattutto in un momento come questo, sostenere la ricerca - e a quanto stanno facendo per sconfiggere il Covid19 e per restituire ad ognuno di noi la necessaria serenità.

È importante capire, anche ciò che si coglie negli sguardi di chi ci sta accanto, nella preoccupazione che s’ha di fronte all’ignoto, all’invisibile, a ciò che non sappiamo nemmeno definire, ed è importante avere anche la necessaria pazienza: perché un vaccino non si improvvisa.

Prima va scoperto. Poi va testato, sperimentato, analizzato da molti punti di vista. Per questo ci vorrà un anno prima che arrivi, se mi passa l’espressione, sul mercato e dunque sul bancone della farmacia sotto casa. Di qui la necessità di fare anche prevenzione, seguendo regole che possono sembrare banali ma che ci aiutano a sconfiggere non solo il coronavirus, ma tanti altri virus.

