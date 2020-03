Qualcuno chieda scusa ai governatori leghisti

Caro direttore, quando i governatori delle regioni leghiste hanno proposto di lasciare a casa per 14 giorni i giovani studenti/scolari reduci da un soggiorno in Cina, a prescindere dalla bontà o meno della loro proposta, sono subito stati tacciati per razzisti, fascisti eccetera. I vari ministeri interessati, scuola salute ed altri, hanno affermato che si era già fatto abbastanza e uno stordito Zingaretti sfarfugliava un incredibile quanto incomprensibile «i voli sono già stati fermati».



Dopo alcuni giorni il ministro dell’istruzione effettuava una clamorosa retromarcia, anche se mascherata, quando cercava di mettere una pezza alle incaute affermazioni di alcuni giorni prima invitando i presidi a giustificare d’ufficio i bimbi cinesi da eventuali assenze. Domenica sera, il virologo Burioni nel corso della trasmissione «Che tempo che fa» affermava senza essere smentito che l’isolamento è la principale arma a nostra disposizione per contrastare il diffondersi del virus, sdoganando pur senza nominarla l’iniziativa dei governatori leghisti, che boccone indigesto deve essere stato per Fazio.



Tutto ciò per constatare che governare con la paura di perdere porta solo ad inanellare gaffe, andare a letto con l’incubo di non essere rieletti fa dormire male e il giorno seguente non essendo troppo lucidi è molto facile sparare stupidaggini. Errare umanum est, ma almeno si abbia la correttezza intellettuale di riconoscere i propri errori, ma non credo sia possibile chiederlo a chi per eccesso di saccenza si ritiene di essere superiore e unico dopositario della verità.

GianPaolo Furlan

Servono indicazioni univoche

Molti faticano a chiedere scusa, in questo periodo. Quello che manca, in un coro di voci in (eccessiva?) libertà, è un’unica voce. Alta e autorevole. Servono certezze e scelte chiare. L’idea che lo Stato dica una cosa e le Regioni (incluse quelle che nulla hanno a che fare con le zone rosse) e le Province autonome un’altra non aiuta.



Ho già scritto domenica che la Provincia si sta muovendo bene. E lo ribadisco. Il tema è però sempre lo stesso: troppe persone - anche fra le donne e gli uomini di scienza - esprimono idee diversissime fra loro. Qualcuno deve prendere in mano la situazione e dare indicazioni chiare e univoche.



Ma paghiamo lo scotto di un governo nazionale poco autorevole. Un prezzo che rischia di essere davvero molto alto.

a.faustini@ladige.it